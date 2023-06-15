Воздушные силы рассказали, сколько целей сбили ночью над Одесской областью

Украинский защитник преследует враждебную цель. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Сегодня ночью, 15 июня, оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Также использовали дроны "Shahed-136/131".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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"Четыре самолета стратегической авиации Ту-95мс осуществили четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные — попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне запускали "шахеды" по двум направлениям — северному и южному. Все 20 вражеских дронов ликвидировали Воздушные Силы.

"Кроме того, уничтожен враждебный БПЛА оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении", — добавило командование.

Напомним, что ночью, 15 июня, в Украине во время масштабной воздушной тревоги раздавались очередные взрывы в Одесской области. Предварительно цели сбила ПВО.

Также мы писали, что сегодня, 15 июня, в Одессе объявлен день траура по погибшим людям в результате российской атаки 14 июня на больницу. Россияне убили троих мирных жителей, еще 13 ранены.