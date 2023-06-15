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Пролунали повторні вибухи на Одещині: атака безпілотників

15 червня 2023 04:22
оновлено: 04:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи на Одещині 15 червня
Безпілотник злітає. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 15 червня, в Україні під час масштабної повітряної тривоги лунали чергові вибухи в Одеські області. Попередньо, цілі збила ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи на Одещині 15 червня

Оновлено 04:22. Повторні вибухи на Одещині.

Оновлено 04:24. Суспільне повідомляє про ще одні вибухи в Одесі.

Джерело: t.me/suspilneodesa

Оновлено 04:28. "Триває бойова робота Сил оборони. Не заважаємо воїнам працювати", — речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Джерело: t.me/Bratchuk_Sergey

Оновлено 04:30. Знову вибухи в Одесі.

Оновлено 04:40. "Сили нашої оборони працюють. Лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги та ні в якому разі не фільмуйте роботу ППО!" — Одеська ОДА.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 04:53. Пішли відбої тривог по областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

Нагадаємо, що вночі, 15 червня, в Україні "почервонів" схід та південь. Також чути вибухи в Одеській області.

Також ми писали, що 15 червня в деяких областях України повітряна тривога. Так, пролунали вибухи в Дніпрі, попередньо, ППО.

Додамо, що в Київській та інших областях України оголошено масштабну повітряну тривогу. Чути вибухи в Кривому Розі та в Одесі.

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