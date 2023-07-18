Ворожі дрони. Фото: Google

Повітряні сили України попереджають про запуск ворожих ударних безпілотників. За попередніми підрахунками, час оголошення повітряної тривоги очікується близько опівночі.

Про це Повітряні сили України пповідомили у Telegram.

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Запуск ворожих ударних безпілотників

Повідомляється, що зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з південного напрямку.

Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях близько опівночі.

Повідомляється також про пуск мінімум 3-х груп БпЛА типу Shahed, також нагадуємо про те, що ракети типу "Калібр" у морі.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня окупанти атакували Україну з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed. Українська ППО знищила всі ракети та 31 дрон.

У відомстві розповіли, що пуски "Калібрів" здійснювались, імовірно, з російського фрегата "Адмірал Ессен", а Shahed — з району полігону Чауда (Крим).