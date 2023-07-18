Повітряні сили України попереджають про запуск ворожих ударних БпЛА
Повітряні сили України попереджають про запуск ворожих ударних безпілотників. За попередніми підрахунками, час оголошення повітряної тривоги очікується близько опівночі.
Про це Повітряні сили України пповідомили у Telegram.
Запуск ворожих ударних безпілотників
Повідомляється, що зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з південного напрямку.
Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях близько опівночі.
Повідомляється також про пуск мінімум 3-х груп БпЛА типу Shahed, також нагадуємо про те, що ракети типу "Калібр" у морі.
Нагадаємо, у ніч на 18 липня окупанти атакували Україну з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed. Українська ППО знищила всі ракети та 31 дрон.
У відомстві розповіли, що пуски "Калібрів" здійснювались, імовірно, з російського фрегата "Адмірал Ессен", а Shahed — з району полігону Чауда (Крим).