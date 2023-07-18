Запуск вражеских ударных беспилотников

Вражеские дроны. Фото: Google

Воздушные силы Украины предупреждают о запуске вражеских ударных беспилотников. По предварительным подсчетам, время объявления воздушной тревоги ожидается около полуночи.

Об этом Воздушные силы Украины сообщили в Telegram.

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Сообщается, что зафиксирован запуск ударных БпЛА типа Shahed с южного направления.

Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных областях около полуночи.

Сообщается также о пуске минимум 3-х групп БпЛА типа Shahed, также напоминаем о том, что ракеты типа "Калибр" в море.

Напомним, в ночь на 18 июля оккупанты атаковали Украину с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed. Украинская ПВО уничтожила все ракеты и 31 дрон.

В ведомстве рассказали, что пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", а Shahed — из района полигона Чауда (Крым).