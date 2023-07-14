Повітряні сили за ніч збили понад 20 російських дронів
Росіяни у ніч з 13 на 14 липня здійснили чергову дронову атаку на Україну. Із 17 запущених ударних безпілотників-камікадзе підрозділами Сил оборони було знищено 16.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України на своєму Telegram-каналі.
Нічна атака росіян
У ніч проти 14 липня російські окупаційні війська вкотре завдали удару по території України дронами-камікадзе Shahed-136/131.
Безпілотники запускалися з південно-східного напрямку, з району міста Приморсько-Ахтарськ.
Усього росіяни використали під час цієї нічної атаки 17 ударних безпілотників іранського виробництва.
Успішна робота ППО
Із 17 безпілотників було збито 16 одиниць. Усі — в зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".
У знищенні дронів брали участь, зокрема:
- зенітні ракетні підрозділи;
- винищувальна авіація;
- мобільні вогневі групи Повітряних сил.
Крім того, була використана протиповітряна оборона інших частин Сил оборони України.
Також українські захисники знищили один розвідувальний російський безпілотник та шість дронів оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, що один російський безпілотник долетів до Кривого Рогу. Внаслідок удару дрону-камікадзе було пошкоджене комунальне підприємство.
Одна адмінбудівля на території підприємства повністю знищена, ще три — частково. Пошкоджена спеціальна техніка підприємства.
Був поранений 56-річний місцевий мешканець.