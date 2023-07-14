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Повітряні сили за ніч збили понад 20 російських дронів

14 липня 2023 10:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Повітряні сили за ніч збили понад 20 російських дронів
Робота української ППО. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни у ніч з 13 на 14 липня здійснили чергову дронову атаку на Україну. Із 17 запущених ударних безпілотників-камікадзе підрозділами Сил оборони було знищено 16.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України на своєму Telegram-каналі.

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Нічна атака росіян

У ніч проти 14 липня російські окупаційні війська вкотре завдали удару по території України дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Безпілотники запускалися з південно-східного напрямку, з району міста Приморсько-Ахтарськ.

Усього росіяни використали під час цієї нічної атаки 17 ударних безпілотників іранського виробництва.

Успішна робота ППО

Із 17 безпілотників було збито 16 одиниць. Усі — в зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

У знищенні дронів брали участь, зокрема:

  • зенітні ракетні підрозділи;
  • винищувальна авіація;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил.

Крім того, була використана протиповітряна оборона інших частин Сил оборони України.

Також українські захисники знищили один розвідувальний російський безпілотник та шість дронів оперативно-тактичного рівня.

Повітряні сили про знищення російських дронів
Повітряні сили про знищення російських дронів

Нагадаємо, що один російський безпілотник долетів до Кривого Рогу. Внаслідок удару дрону-камікадзе було пошкоджене комунальне підприємство.

Одна адмінбудівля на території підприємства повністю знищена, ще три — частково. Пошкоджена спеціальна техніка підприємства.

Був поранений 56-річний місцевий мешканець.

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