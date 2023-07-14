Воздушные силы за ночь сбили более 20 российских дронов
Россияне в ночь с 13 на 14 июля совершили очередную дроновую атаку на Украину. Из 17 запущенных ударных беспилотников-камикадзе подразделениями сил обороны было уничтожено 16.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины на своем Telegram-канале.
Ночная атака россиян
В ночь на 14 июля российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по территории Украины дронами-камикадзе Shahed-136/131.
Беспилотники запускались с юго-восточного направления из района города Приморско-Ахтарск.
Всего россияне использовали во время этой ночной атаки 17 ударных беспилотников иранского производства.
Успешная работа ПВО
Из 17 беспилотников было сбито 16 единиц. Все — в зоне ответственности воздушных командований "Південь" и "Схід".
В уничтожении дронов участвовали, в частности:
- зенитные ракетные подразделения;
- истребительная авиация;
- мобильные огневые группы воздушных сил.
Кроме того, была использована противовоздушная оборона других частей сил обороны Украины.
Также украинские защитники уничтожили один разведывательный российский беспилотник и шесть дронов оперативно-тактического уровня.
Напомним, что один российский беспилотник долетел до Кривого Рога. В результате удара дрона-камикадзе было повреждено коммунальное предприятие.
Одно админздание на территории предприятия полностью уничтожено, еще три частично. Повреждена специальная техника предприятия.
Был ранен 56-летний местный житель.