Воздушные силы за ночь сбили более 20 российских дронов

Работа украинской ПВО. Фото из открытых источников

Россияне в ночь с 13 на 14 июля совершили очередную дроновую атаку на Украину. Из 17 запущенных ударных беспилотников-камикадзе подразделениями сил обороны было уничтожено 16.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины на своем Telegram-канале.

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Ночная атака россиян

В ночь на 14 июля российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по территории Украины дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Беспилотники запускались с юго-восточного направления из района города Приморско-Ахтарск.

Всего россияне использовали во время этой ночной атаки 17 ударных беспилотников иранского производства.

Успешная работа ПВО

Из 17 беспилотников было сбито 16 единиц. Все — в зоне ответственности воздушных командований "Південь" и "Схід".

В уничтожении дронов участвовали, в частности:

зенитные ракетные подразделения;

истребительная авиация;

мобильные огневые группы воздушных сил.

Кроме того, была использована противовоздушная оборона других частей сил обороны Украины.

Также украинские защитники уничтожили один разведывательный российский беспилотник и шесть дронов оперативно-тактического уровня.

Воздушные силы об уничтожении российских дронов

Напомним, что один российский беспилотник долетел до Кривого Рога. В результате удара дрона-камикадзе было повреждено коммунальное предприятие.

Одно админздание на территории предприятия полностью уничтожено, еще три частично. Повреждена специальная техника предприятия.

Был ранен 56-летний местный житель.