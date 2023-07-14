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Росіяни атакували дронами Кривий Ріг, є поранені

14 липня 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни атакували дронами Кривий Ріг, є поранені
Наслідки атаки на Кривий Ріг. Фото: Telegram Лисака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніч з 13 на 14 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок влучання дрона-камікадзе поранена одна людина, відомо про знишення частини комунального підприємства.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Атака дронів

Російські війська у ніч проти 14 липня атакували безпілотниками Дніпропетровську область.

Українські військові збили шість ворожих дронів, але, на жаль, ліквідувати усі повітряні цілі не вдалося.

Зафіксоване влучання у Кривому Розі.

Удар по Кривому Рогу

Відомо, що внаслідок удару дрону-камікадзе було пошкоджене комунальне підприємство.

Одна адмінбудівля на території підприємства повністю знищена, ще три — частково. Пошкоджена спеціальна техніка підприємства.

Крім того, від удару постраждали два двоповерхові житлові будинки та транспортне підприємство. 

Внаслідок інциденту постраждав 56-річний місцевий мешканець. Госпіталізації він не потребував.

Артилерією по селу

У іншому кінці Дніпропетровської області росіяни обстріляли територію Великомихайлівської громади з артилерії.

Відомо про пошкодження приватного будинку, складу та лінії електропередач.

Постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Лисак про атаку на Дніпропетровську область
Лисак про атаку на Дніпропетровську область

Нагадаємо, що попередня атака дронів на Кривий Ріг була зафіксована у ніч проти 7 липня.

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