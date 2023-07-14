Росіяни атакували дронами Кривий Ріг, є поранені
У ніч з 13 на 14 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок влучання дрона-камікадзе поранена одна людина, відомо про знишення частини комунального підприємства.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Атака дронів
Російські війська у ніч проти 14 липня атакували безпілотниками Дніпропетровську область.
Українські військові збили шість ворожих дронів, але, на жаль, ліквідувати усі повітряні цілі не вдалося.
Зафіксоване влучання у Кривому Розі.
Удар по Кривому Рогу
Відомо, що внаслідок удару дрону-камікадзе було пошкоджене комунальне підприємство.
Одна адмінбудівля на території підприємства повністю знищена, ще три — частково. Пошкоджена спеціальна техніка підприємства.
Крім того, від удару постраждали два двоповерхові житлові будинки та транспортне підприємство.
Внаслідок інциденту постраждав 56-річний місцевий мешканець. Госпіталізації він не потребував.
Артилерією по селу
У іншому кінці Дніпропетровської області росіяни обстріляли територію Великомихайлівської громади з артилерії.
Відомо про пошкодження приватного будинку, складу та лінії електропередач.
Постраждалих внаслідок цього інциденту немає.
Нагадаємо, що попередня атака дронів на Кривий Ріг була зафіксована у ніч проти 7 липня.