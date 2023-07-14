Росіяни атакували дронами Кривий Ріг, є поранені

Наслідки атаки на Кривий Ріг. Фото: Telegram Лисака

У ніч з 13 на 14 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок влучання дрона-камікадзе поранена одна людина, відомо про знишення частини комунального підприємства.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Атака дронів

Російські війська у ніч проти 14 липня атакували безпілотниками Дніпропетровську область.

Українські військові збили шість ворожих дронів, але, на жаль, ліквідувати усі повітряні цілі не вдалося.

Зафіксоване влучання у Кривому Розі.

Удар по Кривому Рогу

Відомо, що внаслідок удару дрону-камікадзе було пошкоджене комунальне підприємство.

Одна адмінбудівля на території підприємства повністю знищена, ще три — частково. Пошкоджена спеціальна техніка підприємства.

Крім того, від удару постраждали два двоповерхові житлові будинки та транспортне підприємство.

Внаслідок інциденту постраждав 56-річний місцевий мешканець. Госпіталізації він не потребував.

Артилерією по селу

У іншому кінці Дніпропетровської області росіяни обстріляли територію Великомихайлівської громади з артилерії.

Відомо про пошкодження приватного будинку, складу та лінії електропередач.

Постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Лисак про атаку на Дніпропетровську область

Нагадаємо, що попередня атака дронів на Кривий Ріг була зафіксована у ніч проти 7 липня.