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Повторення помилок: чеський президент порівняв війну в Україні з Другою світовою

9 травня 2023 05:30
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Лариса Голуб
Редактор
Повторення помилок: чеський президент порівняв війну в Україні з Другою світовою
Президент Чехії Петр Павел під час виступу у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну за масштабами та руйнуваннями нагадує чеському Президенту Петру Павелу Другу світову війну. На його переконання, найгіршим в історії є повторення помилок.

Слова Президента Чехії цитує видання Ceske noviny.

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Павел порівняв початок Другої світової війни і початок війни РФ проти України та порівняв Путіна з Гітлером.

Також глава Чехії нагадав, що тоді війна почалася із звинувачень про нібито недотримання прав нацменшини та закликів до відділення територій. Також мав місце тиск з метою поступитися територіями в обмін на мир.

"Найстрашніше в історії — це не вчитися і повторювати ті самі помилки. Я дуже пишаюся тим, що Чехія з перших днів дуже активно підтримує Україну у війні й хоче зберегти свою честь", — сказав Павел.

Нагадаємо, Петр Павел, який раніше був головним військовим радником НАТО, приватно застеріг керівництво України від катастрофи. Під час останніх зустрічей у Києві з Президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем президент Чехії попередив, що у них більше немає елемента несподіванки.

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