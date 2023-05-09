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Повторение ошибок: чешский президент сравнил войну в Украине со Второй мировой

9 мая 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторение ошибок: чешский президент сравнил войну в Украине со Второй мировой
Президент Чехии Петр Павел во время выступления в Киеве. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Полномасштабное вторжение РФ в Украину по масштабам и разрушениям напоминает чешскому Президенту Петру Павелу Вторую мировую войну. По его убеждению, худшим в истории является повторение ошибок.

Слова Президента Чехии цитирует издание Ceske noviny.

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Павел сравнил начало Второй мировой войны и начало войны РФ против Украины и сравнил Путина с Гитлером.

Также глава Чехии напомнил, что тогда война началась с обвинений о якобы несоблюдении прав нацменьшинства и призывов к отделению территорий.

Также имело место давление с целью уступить территории в обмен на мир.

"Самое страшное в истории — это не учиться и повторять те же ошибки. Я очень горжусь тем, что Чехия с первых дней очень активно поддерживает Украину в войне и хочет сохранить свою честь", — сказал Павел.

Напомним, Петр Павел, бывший главный военный советник НАТО, предостерег руководство Украины от катастрофы. Во время последних встреч в Киеве с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем президент Чехии предупредил, что у них больше нет элемента неожиданности.

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