Повторна повітряна тривога вночі 15 липня

Повторна повітряна тривога: можливе застосування балістичної зброї
Вночі, 15 липня, в Україні вдруге лунає повітряна тривога. Вона почала ширитися знову, опів на третю ночі.
Повідомляють про це моніторингові канали.
Повторна повітряна тривога в Україні вночі 15 липня
Повідомляється, що повітряна тривога лунає у східних областях країни.
Станом на зараз тривоги оголошені у:
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Донецькій областях.
Також моніторингові канали пишуть про загрозу застосування балістичного озброєння.
04:05:
Почали оголошувати про відбої повітряної тривоги.
Нагадаємо, в Україні близько опівночі вже лунала повітряна тривога. "Почервоніли" кілька областей. Існувала загроза атаки ракет та безпілотників.
Також повідомлялося про потужні вибухи у Миколаєві та Запоріжжі. Йшлося про роботу ППО.
Місцева влада поки не повідомляла даних про наслідки вибухів.