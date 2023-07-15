Повторна повітряна тривога вночі 15 липня

Пуск ракети "Іскандер". Фото: Wikimedia commons

Вночі, 15 липня, в Україні вдруге лунає повітряна тривога. Вона почала ширитися знову, опів на третю ночі.

Повідомляють про це моніторингові канали.

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Повідомляється, що повітряна тривога лунає у східних областях країни.

Станом на зараз тривоги оголошені у:

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Донецькій областях.

Також моніторингові канали пишуть про загрозу застосування балістичного озброєння.

04:05:

Почали оголошувати про відбої повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Україні близько опівночі вже лунала повітряна тривога. "Почервоніли" кілька областей. Існувала загроза атаки ракет та безпілотників.

Також повідомлялося про потужні вибухи у Миколаєві та Запоріжжі. Йшлося про роботу ППО.

Місцева влада поки не повідомляла даних про наслідки вибухів.