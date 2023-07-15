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Повторна повітряна тривога: можливе застосування балістичної зброї

15 липня 2023 03:38
оновлено: 04:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторна повітряна тривога вночі 15 липня
Пуск ракети "Іскандер". Фото: Wikimedia commons
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 15 липня, в Україні вдруге лунає повітряна тривога. Вона почала ширитися знову, опів на третю ночі.

Повідомляють про це моніторингові канали

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Повторна повітряна тривога в Україні вночі 15 липня

Повідомляється, що повітряна тривога лунає у східних областях країни.

Станом на зараз тривоги оголошені у:

  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій областях.

Також моніторингові канали пишуть про загрозу застосування балістичного озброєння.

04:05:

Почали оголошувати про відбої повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Україні близько опівночі вже лунала повітряна тривога. "Почервоніли" кілька областей. Існувала загроза атаки ракет та безпілотників.

Також повідомлялося про потужні вибухи у Миколаєві та Запоріжжі. Йшлося про роботу ППО.

Місцева влада поки не повідомляла даних про наслідки вибухів.

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