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Повторная воздушная тревога: возможно применение баллистического оружия

15 июля 2023 03:38
обновлено: 04:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторная воздушная тревога ночью 15 июля
Пуск ракеты "Искандер". Фото: Wikimedia commons
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 15 июля, в Украине вторично раздается воздушная тревога. Она начала распространяться снова, в половине третьего ночи.

Сообщают об этом мониторинговые каналы.

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Повторная воздушная тревога в Украине ночью 15 июля

Сообщается, что воздушная тревога раздается в восточных областях страны.

По состоянию на данный момент тревоги объявлены в:

  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Донецкая область.

Также мониторинговые каналы пишут об опасности внедрения баллистического вооружения.

04:05:

Начали объявлять об отбоях воздушной тревоги.

Напомним, в Украине около полуночи уже звучала воздушная тревога. "Покраснели" несколько областей. Была угроза атаки ракет и беспилотников.

Также сообщалось о мощных взрывах в Николаеве и в Запорожье. Речь шла о работе ПВО.

Местные власти пока не сообщали данные о последствиях взрывов.

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