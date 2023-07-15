Повторная воздушная тревога ночью 15 июля

Повторная воздушная тревога: возможно применение баллистического оружия
Ночью, 15 июля, в Украине вторично раздается воздушная тревога. Она начала распространяться снова, в половине третьего ночи.
Сообщают об этом мониторинговые каналы.
Повторная воздушная тревога в Украине ночью 15 июля
Сообщается, что воздушная тревога раздается в восточных областях страны.
По состоянию на данный момент тревоги объявлены в:
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Донецкая область.
Также мониторинговые каналы пишут об опасности внедрения баллистического вооружения.
04:05:
Начали объявлять об отбоях воздушной тревоги.
Напомним, в Украине около полуночи уже звучала воздушная тревога. "Покраснели" несколько областей. Была угроза атаки ракет и беспилотников.
Также сообщалось о мощных взрывах в Николаеве и в Запорожье. Речь шла о работе ПВО.
Местные власти пока не сообщали данные о последствиях взрывов.