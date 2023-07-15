Повторная воздушная тревога ночью 15 июля

Пуск ракеты "Искандер". Фото: Wikimedia commons

Ночью, 15 июля, в Украине вторично раздается воздушная тревога. Она начала распространяться снова, в половине третьего ночи.

Сообщают об этом мониторинговые каналы.

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Повторная воздушная тревога в Украине ночью 15 июля

Сообщается, что воздушная тревога раздается в восточных областях страны.

По состоянию на данный момент тревоги объявлены в:

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Донецкая область.

Также мониторинговые каналы пишут об опасности внедрения баллистического вооружения.

04:05:

Начали объявлять об отбоях воздушной тревоги.

Напомним, в Украине около полуночи уже звучала воздушная тревога. "Покраснели" несколько областей. Была угроза атаки ракет и беспилотников.

Также сообщалось о мощных взрывах в Николаеве и в Запорожье. Речь шла о работе ПВО.

Местные власти пока не сообщали данные о последствиях взрывов.