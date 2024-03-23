Повторна повітряна тривога в Україні — яка загроза
Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили ввечері, 23 березня. Небезпека є для таких областей: Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Полтавська.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні
Наразі є загроза застосування балістичного озброєння.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.
Карта тривог має такий вигляд:
"Виходи балістики з Криму курсом на Миколаївщину/Вінниччину", — повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Нагадаємо, 23 березня окупанти 14 разів обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього постраждала 34-річна жінка.
Також окупанти обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та будівля підприємства.
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