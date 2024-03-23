Повторная воздушная тревога в Украине — какая угроза

Ракета в небе. Фото: скриншот

Масштабную воздушную тревогу в Украине объявили вечером, 23 марта. Опасность есть для таких областей: Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Полтавская.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

"Выходы баллистики из Крыма курсом на Николаевскую/Винницкую область", — сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, 23 марта оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате этого пострадала 34-летняя женщина.

Также оккупанты обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказались складские помещения и здание предприятия.