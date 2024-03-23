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Повторная воздушная тревога в Украине — какая угроза

23 марта 2024 23:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Повторная воздушная тревога в Украине — какая угроза
Ракета в небе. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Масштабную воздушную тревогу в Украине объявили вечером, 23 марта. Опасность есть для таких областей: Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Полтавская.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

"Выходы баллистики из Крыма курсом на Николаевскую/Винницкую область", — сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, 23 марта оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате этого пострадала 34-летняя женщина.

Также оккупанты обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказались складские помещения и здание предприятия.

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