Повторная воздушная тревога в Украине — какая угроза
Масштабную воздушную тревогу в Украине объявили вечером, 23 марта. Опасность есть для таких областей: Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Полтавская.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.
Карта тревог выглядит так:
"Выходы баллистики из Крыма курсом на Николаевскую/Винницкую область", — сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Напомним, 23 марта оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате этого пострадала 34-летняя женщина.
Также оккупанты обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказались складские помещения и здание предприятия.
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