Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС у Запорізькій області

Вночі 19 липня у Запоріжжі вкотре чути вибухи. Ворожа атака на місто не припиняється вже другу годину поспіль.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повторні вибухи у Запоріжжі вночі 19 липня

Повідомляється, що вночі у Запоріжжі знову лунають вибухи. У місцевих Telegram-каналах повідомляють про щонайменше три вибухи — перший відбувся близько 02:06.

02:15:

Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:

Нагадаємо, вночі 19 липня у Запоріжжі вже лунали потужні вибухи. Очевидно, працює українська ППО. Також вибухи лунають у Дніпропетровській області. Існує загроза атаки безпілотників та ракет.

Вночі 19 липня у більшості областей оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " близько опівночі.

Як попереджали у Повітряних силах, зафіксовано ракетні залпи "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Також окупанти застосовують ударні БПЛА, а на території РФ злетіла стратегічна авіація, яка є носіями ракет.