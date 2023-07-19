Повторные взрывы в Запорожье: атака с юга
Ночью 19 июля в Запорожье в очередной раз слышны взрывы. Вражеская атака на город не прекращается уже два часа подряд.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Повторные взрывы в Запорожье ночью 19 июля
Сообщается, что ночью в Запорожье снова раздаются взрывы. В местных Telegram-каналах сообщают о минимум трех взрывах — первый произошел около 02:06.
02:15:
Карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, ночью 19 июля в Запорожье уже раздавались мощные взрывы. Очевидно, работает украинская ПВО. Также взрывы раздаются в Днепропетровской области. Есть угроза атаки беспилотников и ракет.
Ночью 19 июля в большинстве областей объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около полуночи.
Как предупреждали в Воздушных силах, зафиксированы ракетные залпы "Калибрамы" из акватории Черного моря. Также оккупанты применяют ударные БПЛА, а на территории РФ взлетела стратегическая авиация, являющаяся носителями ракет.