Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС в Запорожской области

Ночью 19 июля в Запорожье в очередной раз слышны взрывы. Вражеская атака на город не прекращается уже два часа подряд.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Повторные взрывы в Запорожье ночью 19 июля

Сообщается, что ночью в Запорожье снова раздаются взрывы. В местных Telegram-каналах сообщают о минимум трех взрывах — первый произошел около 02:06.

02:15:

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ночью 19 июля в Запорожье уже раздавались мощные взрывы. Очевидно, работает украинская ПВО. Также взрывы раздаются в Днепропетровской области. Есть угроза атаки беспилотников и ракет.

Ночью 19 июля в большинстве областей объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около полуночи.

Как предупреждали в Воздушных силах, зафиксированы ракетные залпы "Калибрамы" из акватории Черного моря. Также оккупанты применяют ударные БПЛА, а на территории РФ взлетела стратегическая авиация, являющаяся носителями ракет.