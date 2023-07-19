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Повторные взрывы в Запорожье: атака с юга

19 июля 2023 02:06
обновлено: 02:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторные взрывы в Запорожье ночью 19 июля
Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС в Запорожской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 19 июля в Запорожье в очередной раз слышны взрывы. Вражеская атака на город не прекращается уже два часа подряд.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Повторные взрывы в Запорожье ночью 19 июля

Сообщается, что ночью в Запорожье снова раздаются взрывы. В местных Telegram-каналах сообщают о минимум трех взрывах — первый произошел около 02:06.

02:15:

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ночью 19 июля в Запорожье уже раздавались мощные взрывы. Очевидно, работает украинская ПВО. Также взрывы раздаются в Днепропетровской области. Есть угроза атаки беспилотников и ракет.

Ночью 19 июля в большинстве областей объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около полуночи.

Как предупреждали в Воздушных силах, зафиксированы ракетные залпы "Калибрамы" из акватории Черного моря. Также оккупанты применяют ударные БПЛА, а на территории РФ взлетела стратегическая авиация, являющаяся носителями ракет.

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