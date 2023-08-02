Вибухи в Київській області вночі 2 серпня: нашестя ворожих БпЛА

Густий дим здіймається в повітря. Фото: google.com

Повторні вибухи чути в Київській області вночі, 2 серпня. Попередньо в регіоні працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Київській області вночі 2 серпня

Оновлено 01:59. Повторні вибухи лунають у Київській області. Є інформація, що десь поблизу Білої Церкви працює ППО по ворожих БпЛА.

Оновлено 02:01. Наразі повітряна тривога поширилась на Житомирську область. В деяких інших регіонах прозвучали відбої.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що на околицях Києва вночі, 2 серпня, чути вибухи. Росія атакує область безпілотниками.

Також ми писали, що вибухи вночі, 2 серпня, лунають у Київській області. Попередньо працює ППО.

Додамо, що вночі, 2 серпня, у Каневі Черкаської області гримлять вибухи. Попередньо працюють сили ППО.