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Повторные взрывы в Киевской области: вражеский обстрел

2 августа 2023 01:57
обновлено: 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киевской области ночью 2 августа: нашествие вражеских БпЛА
Густой дым вздымается в воздух. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Повторные взрывы слышны в Киевской области ночью, 2 августа. Предварительно в регионе работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Киевской области ночью 2 августа

Обновлено 01:59. Повторные взрывы раздаются в Киевской области. Есть информация, что где-то вблизи Белой Церкви работает ПВО по вражеским БпЛА.

Обновлено 02:01. Воздушная тревога распространилась на Житомирскую область. В других регионах прозвучали отбои.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в окрестностях Киева ночью, 2 августа, слышны взрывы. Россия атакует область беспилотниками.

Также мы писали, что взрывы ночью 2 августа раздаются в Киевской области. Предварительно работает ПВО.

Добавим, что ночью, 2 августа, в Каневе Черкасской области гремят взрывы. Предварительно работают силы ПВО.

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