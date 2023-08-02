Взрывы в Киевской области ночью 2 августа: нашествие вражеских БпЛА

Повторные взрывы в Киевской области: вражеский обстрел
Повторные взрывы слышны в Киевской области ночью, 2 августа. Предварительно в регионе работает ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Киевской области ночью 2 августа
Обновлено 01:59. Повторные взрывы раздаются в Киевской области. Есть информация, что где-то вблизи Белой Церкви работает ПВО по вражеским БпЛА.
Обновлено 02:01. Воздушная тревога распространилась на Житомирскую область. В других регионах прозвучали отбои.
Напомним, что в окрестностях Киева ночью, 2 августа, слышны взрывы. Россия атакует область беспилотниками.
Также мы писали, что взрывы ночью 2 августа раздаются в Киевской области. Предварительно работает ПВО.
Добавим, что ночью, 2 августа, в Каневе Черкасской области гремят взрывы. Предварительно работают силы ПВО.