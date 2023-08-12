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Повторні вибухи в окупованому Криму: що відомо

12 серпня 2023 03:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторні вибухи в окупованому Криму: що відомо
Повторні вибухи в окупованому Криму. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В тимчасово окупованому Криму після другої ночі 12 серпня лунають вибухи. Місцеві мешканці заявляють, що чули, як летіли безпілотники, а потім пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Місцкеві пабліки повідомляють, що  у Новоозерному видно спалах від пострілів, чути звук дронів.

Нагадаємо, близько другої ночі 12 серпня в окупованому Криму було чути потужні вибухи. За даними місцевих пабліків, вибух був досить сильний. У мережі пишуть, що "полетіло кілька ракет" у районі Чауду.

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