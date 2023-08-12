Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Повторные взрывы в оккупированном Крыму: что известно arrow

Повторные взрывы в оккупированном Крыму: что известно

12 августа 2023 03:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторные взрывы в оккупированном Крыму: что известно
Повторные взрывы в оккупированном Крыму. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во временно оккупированном Крыму после двух ночи 12 августа раздаются взрывы. Местные жители заявляют, что слышали, как летели беспилотники, а затем раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

Читайте также:

Повторные взрывы в оккупированном Крыму ночью 12 августа

Местные паблики сообщают, что в Новоозерном видна вспышка от выстрелов, слышен звук дронов.

Напомним, около двух ночи 12 августа в оккупированном Крыму были слышны мощные взрывы. По данным местных пабликов, взрыв был достаточно сильным. В сети пишут, что "полетело несколько ракет" в районе Чауду.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 11 августа: увольнение "военкомов" и обстрел Прикарпатья

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз