Повторные взрывы в оккупированном Крыму: что известно
12 августа 2023 03:03
Повторные взрывы в оккупированном Крыму. Фото: Google
Во временно оккупированном Крыму после двух ночи 12 августа раздаются взрывы. Местные жители заявляют, что слышали, как летели беспилотники, а затем раздалось несколько взрывов.
Об этом сообщают местные паблики в Telegram.
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Повторные взрывы в оккупированном Крыму ночью 12 августа
Местные паблики сообщают, что в Новоозерном видна вспышка от выстрелов, слышен звук дронов.
Напомним, около двух ночи 12 августа в оккупированном Крыму были слышны мощные взрывы. По данным местных пабликов, взрыв был достаточно сильным. В сети пишут, что "полетело несколько ракет" в районе Чауду.