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В окупованому Криму лунають вибухи: подробиці

12 серпня 2023 01:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в окупованому Криму вночі 12 серпня: подробиці
В окупованому Криму лунають вибухи: подробиці
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 12 серпня в окупованому Криму лунають потужні вибухи. Також повідомляється, що рух автотранспорту Кримським мостом знову перекрито.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в окупованому Криму вночі 12 серпня

Близько другої ночі 12 серпня в окупованому Криму чути потужні вибухи. Російські ЗМІ також повідомляють, що рух автотранспорту по Кримському мосту перекрито.

Нагадаємо, серед коаліційних фракцій всередині Бундестагу є консенсус щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Це великий крок назустріч ракетам для України проти РФ, але остаточне рішення ухвалює уряд, який призначається власне Бундестагом.

Дальність ураження далекобійних ракет Taurus — 500 км. Відтак ЗСУ зможуть діставати до півдня Криму і загалом вглиб окупованих територій, окрім території РФ.

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