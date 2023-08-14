Атака РФ на Одесу вночі 14 серпня продовжується: гучні вибухи

Дим після вибухів у нічному місті. Фото: google.com

В Одесі вночі, 14 серпня, чути повторні вибухи. Також в області повторно оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Знову вибухи в Одесі вночі 14 серпня

Оновлено 03:10. В Одесі лунають повторні вибухи. Попередньо працює ППО.

Оновлено 03:12. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про декілька пожеж в місті та постраждалих внаслідок нічної атаки РФ.

За його словами, трьом травмованим вже надається медична допомога. Однак небезпека в Одесі та області триває.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 03:14. В Одесі повторні вибухи.

Оновлено 03:19. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє, що БпЛА вже не лишилось. Тому слід дочекатися відбою тривоги.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 03:21. Наразі в низці областей все ще зберігається повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повторні вибухи лунають в Одесі вночі, 14 серпня. Попередньо працюють сили ППО.

Також ми писали, що в Одесі вночі, 14 серпня, гримлять вибухи. Перед цим попереджали про небезпеку атаки БпЛА, також в регіоні оголошена повітряна тривога.

Додамо, що в Запоріжжі вночі, 14 серпня, лунають вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300 в бік міста.