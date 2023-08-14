Атака РФ на Одесу вночі 14 серпня продовжується: гучні вибухи

Повторний обстріл Одеси: удари РФ по місту
В Одесі вночі, 14 серпня, чути повторні вибухи. Також в області повторно оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Знову вибухи в Одесі вночі 14 серпня
Оновлено 03:10. В Одесі лунають повторні вибухи. Попередньо працює ППО.
Оновлено 03:12. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про декілька пожеж в місті та постраждалих внаслідок нічної атаки РФ.
За його словами, трьом травмованим вже надається медична допомога. Однак небезпека в Одесі та області триває.
Оновлено 03:14. В Одесі повторні вибухи.
Оновлено 03:19. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє, що БпЛА вже не лишилось. Тому слід дочекатися відбою тривоги.
Оновлено 03:21. Наразі в низці областей все ще зберігається повітряна тривога.
Нагадаємо, що повторні вибухи лунають в Одесі вночі, 14 серпня. Попередньо працюють сили ППО.
Також ми писали, що в Одесі вночі, 14 серпня, гримлять вибухи. Перед цим попереджали про небезпеку атаки БпЛА, також в регіоні оголошена повітряна тривога.
Додамо, що в Запоріжжі вночі, 14 серпня, лунають вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300 в бік міста.