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Потужні вибухи в Одесі: деталі ворожої атаки

14 серпня 2023 01:16
оновлено: 01:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужні вибухи в Одесі вночі 14 серпня: деталі удару РФ
Вибухи вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Одесі вночі, 14 серпня, гримлять вибухи. Перед цим попереджали про небезпеку атаки БпЛА, також в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одесі вночі 14 серпня

Оновлено 01:20. В Одесі гримлять потужні вибухи.

Оновлено 01:21. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців та гостей області пройти в укриття.

Джерело: t.me/odeskaODA

Також моніторингові канали повідомляють про постріли в місті.

Оновлено 01:23. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про БпЛА в напрямку Одеси.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:24. В низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. 

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:28. В Одесі лунають повторні вибухи.

Оновлюється...

Нагадаємо, що вночі, 14 серпня, значна частина областей України "почервоніла". Є загроза балістики.

Також ми писали, що ввечері, 13 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" велика кількість областей. Є загроза ракетного удару.

Додамо, що існує дуже велика загроза ракетних обстрілів з боку ворога. На російських аеродромах перебуває велика кількість авіації, переведеної у бойову готовність.

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