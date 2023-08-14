Атака РФ на Одессу ночью 14 августа продолжается: громкие взрывы

Дым после взрывов в ночном городе. Фото: google.com

В Одессе ночью, 14 августа, слышны повторные взрывы. Также в области повторно была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Снова взрывы в Одессе ночью 14 августа

Обновлено 03:10. В Одессе раздаются повторные взрывы. Предварительно работает ПВО.

Обновлено 03:12. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о нескольких пожарах в городе и пострадавших в результате ночной атаки РФ.

По его словам, трем травмированным уже оказывается медицинская помощь. Однако опасность в Одессе и области продолжается.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 03:14. В Одессе повторные взрывы.

Обновлено 03:19. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает, что БпЛА уже не осталось. Поэтому следует дождаться отбоя тревоги.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 03:21. В настоящее время в ряде областей все еще сохраняется воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что повторные взрывы раздаются в Одессе ночью, 14 августа. Предварительно работают силы ПВО.

Также мы писали, что в Одессе ночью, 14 августа, гремят взрывы. Перед этим предупреждали об опасности атаки БпЛА, а также в регионе объявлена воздушная тревога.

Добавим, что в Запорожье ночью, 14 августа, раздаются взрывы. Перед этим предупреждали о запусках ракет С-300 в сторону города.