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Повторний удар по Запоріжжю: чути вибухи

19 серпня 2023 05:06
оновлено: 05:27
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Інна Буряк
редактор
Лютий обстріл Запоріжжя триває вночі 19 серпня: чути вибухи
Вибухи вночі над містом. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог не припиняє обстрілювати Запоріжжя. Місто потрапило під ракетну атаку й сьогодні вночі, 19 серпня, де гриміли гучні вибухи. Наразі в області зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 05:10. У Запоріжжі гриміли повторні вибухи. Попередньо відпрацювала ППО.

Оновлено 05:14. Зараз в низці східних та західних областей зберігається повітряна тривога. Зокрема, "червоною" лишається й Запорізька область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі, 19 серпня, Росія обстрілювала Запоріжжя ймовірно ракетами С-300, лунали вибухи. Повітряна тривога поширилася на більшість областей України, є загроза удару БпЛА, а також застосування балістики.

Також ми писали, що російські загарбники обстрілюють Вінницю. У місті лунають вибухи.

Додамо, що в Україні зберігається загроза удару безпілотниками в "червоних" областях. Так, під час повітряної тривоги на Хмельниччині вночі, 19 серпня, пролунали потужні вибухи, які ймовірно свідчать про роботу сил ППО.

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