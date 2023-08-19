Лютый обстрел Запорожья продолжается ночью 19 августа: слышны взрывы

Взрывы ночью над городом. Фото: google.com

Враг не перестает обстреливать Запорожье. Город попал под ракетную атаку и сегодня ночью, 19 августа, где гремели громкие взрывы. В настоящее время в области сохраняется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Повторные взрывы в Запорожье ночью 19 августа

Обновлено 05:10. В Запорожье гремели повторные взрывы. Предварительно отработала ПВО.

Обновлено 05:14. В настоящее время в ряде восточных и западных областей сохраняется воздушная тревога. В частности, "красной" остается и Запорожская область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью, 19 августа, Россия обстреливала Запорожье вероятно ракетами С-300, раздавались взрывы. Воздушная тревога распространилась на большинство областей Украины, есть угроза удара БпЛА, а также применение баллистики.

Также мы писали, что российские захватчики обстреливают Винницу. В городе раздаются взрывы.

Добавим, что в Украине сохраняется угроза удара беспилотниками в "красных" областях. Так, во время воздушной тревоги в Хмельнитчине ночью, 19 августа, прогремели мощные взрывы, вероятно свидетельствующие о работе сил ПВО.