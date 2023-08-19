Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Повторный удар по Запорожью: слышны взрывы arrow

Повторный удар по Запорожью: слышны взрывы

19 августа 2023 05:06
обновлено: 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Лютый обстрел Запорожья продолжается ночью 19 августа: слышны взрывы
Взрывы ночью над городом. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг не перестает обстреливать Запорожье. Город попал под ракетную атаку и сегодня ночью, 19 августа, где гремели громкие взрывы. В настоящее время в области сохраняется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Повторные взрывы в Запорожье ночью 19 августа

Обновлено 05:10. В Запорожье гремели повторные взрывы. Предварительно отработала ПВО.

Обновлено 05:14. В настоящее время в ряде восточных и западных областей сохраняется воздушная тревога. В частности, "красной" остается и Запорожская область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью, 19 августа, Россия обстреливала Запорожье вероятно ракетами С-300, раздавались взрывы. Воздушная тревога распространилась на большинство областей Украины, есть угроза удара БпЛА, а также применение баллистики.

Также мы писали, что российские захватчики обстреливают Винницу. В городе раздаются взрывы.

Добавим, что в Украине сохраняется угроза удара беспилотниками в "красных" областях. Так, во время воздушной тревоги в Хмельнитчине ночью, 19 августа, прогремели мощные взрывы, вероятно свидетельствующие о работе сил ПВО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз