У Вінниці вибухи: подробиці удару РФ
19 серпня 2023 03:49
оновлено: 04:09
Ворог обстріляв Вінницю. Фото: ТСН
Російські загарбники обстрілюють Вінницю. У місті лунають вибухи.
Про це повідомляють моніторингові канали в Telegram.
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Раніше ми розповідали, що російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Вони вдарили по навчальному закладу та території лікарні міста.
Крім того, у ніч на 15 серпня росіяни завдали масованого удару по Україні. Серед ракет, зокрема, було кілька Х-22, які ППО поки що не може збивати.
Нагадаємо, у неділю, 13 серпня, російські терористи обстріляли багатоповерхівку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждало троє місцевих жителів.