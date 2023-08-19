У Вінниці вибухи: подробиці удару РФ

Ворог обстріляв Вінницю. Фото: ТСН

Російські загарбники обстрілюють Вінницю. У місті лунають вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали в Telegram.

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Раніше ми розповідали, що російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Вони вдарили по навчальному закладу та території лікарні міста.

Крім того, у ніч на 15 серпня росіяни завдали масованого удару по Україні. Серед ракет, зокрема, було кілька Х-22, які ППО поки що не може збивати.

Нагадаємо, у неділю, 13 серпня, російські терористи обстріляли багатоповерхівку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждало троє місцевих жителів.