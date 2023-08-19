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У Вінниці вибухи: подробиці удару РФ

19 серпня 2023 03:49
оновлено: 04:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Вінниці вибухи: подробиці удару РФ
Ворог обстріляв Вінницю. Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники обстрілюють Вінницю. У місті лунають вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали в Telegram.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Раніше ми розповідали, що російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Вони вдарили по навчальному закладу та території лікарні міста.

Крім того, у ніч на 15 серпня росіяни завдали масованого удару по Україні. Серед ракет, зокрема, було кілька Х-22, які ППО поки що не може збивати.

Нагадаємо, у неділю, 13 серпня, російські терористи обстріляли багатоповерхівку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждало троє місцевих жителів.

 

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