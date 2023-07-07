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Поза кадром: редакторка Washington Post розказала про Залужного

7 липня 2023 23:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Поза кадром: редакторка Washington Post розказала про Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Редакторка американського видання Washington Post Ізабель Хуршидян поділилася враженнями про інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це вона розповіла Сніданку 1+1.

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Редакторка видання поділилася своїми враженнями від українського воєначальника Залужного. 

"Генерал жартував, був легкий і розслаблений. Мені здалося, абсолютно налаштований на відвертість", — ділиться Хуршидян.

Журналістка зізнається, що їй було важливо побачити в Залужному не лише військового, а, насамперед, людину. Так само вона хотіла це донести до читачів видання.

"Завдяки тому, що я почула, американці побачать Залужного не просто як привітного чи приємного військового, вони побачать його як людину, яка робить усе можливе в ситуації, що склалася, знищує стільки росіян, скільки може. І це мене вразило в інтерв'ю найбільше", — каже Ізабель.

Тоді, наприкінці минулого місяця, виданню Washington Post генерал вперше розповів про український контнаступ.

Тоді головком нагадав західним партнерам України, що контрнаступальні дії — "це не шоу", а вкрай необхідних літаків для захисту своїх військ Україна поки що так і не отримала.

"Війна — це не шоу, за яким стежить увесь світ", — заявив Залужний.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав на фронті угруповання військ "Хортиця" та "Таврія". Він наголосив, що хлопці молодці, все йде за планом.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що разом з начальником Генштабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія". Залужний подякував кожному, хто захищає Україну від російських окупантів.

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