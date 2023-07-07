Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Вне кадра: редактор Washington Post рассказала о Залужном arrow

Вне кадра: редактор Washington Post рассказала о Залужном

7 июля 2023 23:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вне кадра: редактор Washington Post рассказала о Залужном
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Редактор американского издания Washington Post Изабель Хуршидян поделилась впечатлениями об интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом она рассказала Сніданку 1+1.

Читайте также:

Залужный пока кадром

Редактор издания поделилась своими впечатлениями от украинского военачальника Залужного.

"Генерал шутил, был легок и расслаблен. Мне показалось, абсолютно настроен на откровенность", — поделилась Хуршидян.

Журналистка признается, что ей было важно увидеть в Залужном не только военного, но, прежде всего, и человека. Также она хотела это донести до читателей издания.

"Благодаря тому, что я услышала, американцы увидят Залужного не просто как приветливого или приятного военного, они увидят его как человека, который делает все возможное в сложившейся ситуации, уничтожает столько россиян, сколько может. И это меня поразило в интервью больше всего", — говорит Изабель.

Тогда, в конце прошлого месяца изданию Washington Post генерал впервые рассказал об украинском контрнаступлении.

Тогда главком напомнил западным партнерам Украины, что контрнаступление — "это не шоу", а крайне необходимые самолеты Украина пока так и не получила.

"Война — это не шоу, за которым следит весь мир", — заявил Залужный.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил на фронте группировку войск "Хортица" и "Таврия". Он подчеркнул, что ребята молодцы, все идет по плану.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия". Залужный поблагодарил каждого, кто защищает Украину от российских оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз