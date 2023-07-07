Вне кадра: редактор Washington Post рассказала о Залужном
Редактор американского издания Washington Post Изабель Хуршидян поделилась впечатлениями об интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Об этом она рассказала Сніданку 1+1.
Залужный пока кадром
Редактор издания поделилась своими впечатлениями от украинского военачальника Залужного.
"Генерал шутил, был легок и расслаблен. Мне показалось, абсолютно настроен на откровенность", — поделилась Хуршидян.
Журналистка признается, что ей было важно увидеть в Залужном не только военного, но, прежде всего, и человека. Также она хотела это донести до читателей издания.
"Благодаря тому, что я услышала, американцы увидят Залужного не просто как приветливого или приятного военного, они увидят его как человека, который делает все возможное в сложившейся ситуации, уничтожает столько россиян, сколько может. И это меня поразило в интервью больше всего", — говорит Изабель.
Тогда, в конце прошлого месяца изданию Washington Post генерал впервые рассказал об украинском контрнаступлении.
Тогда главком напомнил западным партнерам Украины, что контрнаступление — "это не шоу", а крайне необходимые самолеты Украина пока так и не получила.
"Война — это не шоу, за которым следит весь мир", — заявил Залужный.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил на фронте группировку войск "Хортица" и "Таврия". Он подчеркнул, что ребята молодцы, все идет по плану.
Главнокомандующий ВСУ рассказал, что вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия". Залужный поблагодарил каждого, кто защищает Украину от российских оккупантов.