Вне кадра: редактор Washington Post рассказала о Залужном

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: соцсети

Редактор американского издания Washington Post Изабель Хуршидян поделилась впечатлениями об интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом она рассказала Сніданку 1+1.

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Редактор издания поделилась своими впечатлениями от украинского военачальника Залужного.

"Генерал шутил, был легок и расслаблен. Мне показалось, абсолютно настроен на откровенность", — поделилась Хуршидян.

Журналистка признается, что ей было важно увидеть в Залужном не только военного, но, прежде всего, и человека. Также она хотела это донести до читателей издания.

"Благодаря тому, что я услышала, американцы увидят Залужного не просто как приветливого или приятного военного, они увидят его как человека, который делает все возможное в сложившейся ситуации, уничтожает столько россиян, сколько может. И это меня поразило в интервью больше всего", — говорит Изабель.

Тогда, в конце прошлого месяца изданию Washington Post генерал впервые рассказал об украинском контрнаступлении.

Тогда главком напомнил западным партнерам Украины, что контрнаступление — "это не шоу", а крайне необходимые самолеты Украина пока так и не получила.

"Война — это не шоу, за которым следит весь мир", — заявил Залужный.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил на фронте группировку войск "Хортица" и "Таврия". Он подчеркнул, что ребята молодцы, все идет по плану.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия". Залужный поблагодарил каждого, кто защищает Украину от российских оккупантов.