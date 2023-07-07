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"Все по плану": Залужний відвідав на передовій угруповання військ "Хортиця" і "Таврія"

7 липня 2023 22:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Все по плану": Залужний відвідав на передовій угруповання військ "Хортиця" і "Таврія"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та українські військові. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав на фронті угруповання військ "Хортиця" та "Таврія". Він наголосив, що хлопці молодці, все йде по плану.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Головнокомандувач ЗСУ розповів, що разом з начальником Генштабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія". Залужний подякував кожному, хто захищає Україну від російських окупантів.

"Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці - молодці. Переможемо", — додав Залужний.

Нагадаємо, українські військові продовжують просуватися на декількох напрямках, зокрема на Бахмутському. У Донецькій області російські окупанти опинилися у пастці.

Також ми писали, що сьогодні, 7 липня, триває 499 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту та знищують російських загарбників. 

Додамо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Збройні сили України розпочали контрнаступ минулого місяця. Він продовжується і обов'язково буде успішним.

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