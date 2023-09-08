Пожежа в Москві: палає біля Федеральної митної служби
В ніч на 8 вересня у російській столиці Москва в районі Новогірєєво загорілася пожежа поруч із будівлею Федеральної митної служби. Там на вулиці Кусковській зайнялися складські приміщення. Також лунали вибухи.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пожежа в Москві сьогодні 8 вересня
Зазначається, що на вулиці Кусковській у Москві загорілися склади.
"Згідно з даними з відкритих джерел, у будівлі за цією адресою міститься серед іншого склад холодильників", — зазначають пабліки.
Пізніше зазначалося, що пожежа розгорілася до 1000 кв м, однак її вдалося ліквідувати.
В МНС повідомили, що для гасіння було залучено понад 90 пожежників та 29 одиниць техніки.
Нагадаємо, що зранку, 6 вересня, у Шебекіно Бєлгородської області сталася масштабна пожежа. Загоряння було на підприємстві ТОВ "Белсинтез", що займається виробництвом лакофарбової продукції.
Також ми писали, що зранку 3 вересня у російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа. Очевидці розповіли про вибухи та стовп чорного диму у районі нафтобази "Ручьи".
Додамо, що у ніч проти 1 вересня над Московською областю силами ППО нібито було усунено безпілотника, який рухався у бік російської столиці. Це призвело до затримки та скасування низки рейсів у великих аеропортах міста, а також до пожежі.