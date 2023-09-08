Пожежа в Москві: палає біля Федеральної митної служби

Пожежа в Москві біля митної служби. Фото: росЗМІ

В ніч на 8 вересня у російській столиці Москва в районі Новогірєєво загорілася пожежа поруч із будівлею Федеральної митної служби. Там на вулиці Кусковській зайнялися складські приміщення. Також лунали вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що на вулиці Кусковській у Москві загорілися склади.

"Згідно з даними з відкритих джерел, у будівлі за цією адресою міститься серед іншого склад холодильників", — зазначають пабліки.

Пізніше зазначалося, що пожежа розгорілася до 1000 кв м, однак її вдалося ліквідувати.

В МНС повідомили, що для гасіння було залучено понад 90 пожежників та 29 одиниць техніки.

Нагадаємо, що зранку, 6 вересня, у Шебекіно Бєлгородської області сталася масштабна пожежа. Загоряння було на підприємстві ТОВ "Белсинтез", що займається виробництвом лакофарбової продукції.

Також ми писали, що зранку 3 вересня у російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа. Очевидці розповіли про вибухи та стовп чорного диму у районі нафтобази "Ручьи".

Додамо, що у ніч проти 1 вересня над Московською областю силами ППО нібито було усунено безпілотника, який рухався у бік російської столиці. Це призвело до затримки та скасування низки рейсів у великих аеропортах міста, а також до пожежі.