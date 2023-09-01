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У Москві почалася пожежа після знищення дрону: в аеропортах масово скасовують рейси

1 вересня 2023 09:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Москві почалася пожежа після знищення дрону: в аеропортах масово скасовують рейси
Пожежа у Москві. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 1 вересня над Московською областю силами ППО нібито було усунено безпілотника, який рухався у бік російської столиці. Це призвело до затримки та скасування низки рейсів у великих аеропортах міста, а також до пожежі.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

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Собянін підтвердив, що в районі Люберці безпілотника було знищено, при цьому руйнувань та постраждалих не зафіксовано. У свою чергу Міністерство оборони РФ стверджує, що спроба порушення повітряного простору була нібито результатами дій України.

Тим часом за словами місцевих мешканців Люберецького району, уламки знищеного безпілотника виявлено на території однієї із дачних ділянок.

Паралельно повідомленнями в телеграмах резонують чутки про спалах у південно-західній частині Москви, яке можливо пов'язане з діями безпілотника.

У повідомленні місцевих соцмереж говориться, що можливою причиною пожежі стала дія безпілотника в рамках "Плану 'Килим".

Скасування рейсів в аеропортах

Відомо, що після знищення безпілотника в Москві аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво" зіткнулися із затримками: як мінімум 61 рейс затримано, а 23 скасовано.

Нагадаємо, у четвер, 31 серпня, у Брянську безпілотний літальний апарат, що нагадує камікадзе, розбився на території гостьового будинку, що належить Управлінню справами місцевої влади. Цей інцидент стався неподалік центру регіонального управління.

Також ми писали, вранці 31 серпня у напрямку Москви збили безпілотник. Через це одразу три міжнародні аеропорти затримали десятки рейсів.

Додамо, оприлюднили перші супутникові кадри після атаки БПЛА на аеродром у Пскові у РФ. Таким чином, на фото помітно, що, як мінімум, два літаки Іл-76 пошкоджені в ніч на 30 серпня.

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