Пожар в Москве: горит возле Федеральной таможенной службы
В ночь на 8 сентября в российской столице Москва в районе Новогореево загорелся пожар возле здания Федеральной таможенной службы. Там на улице Кусковской загорелись складские помещения. Также раздавались взрывы.
Об этом сообщают российские СМИ.
Пожар в Москве сегодня 8 сентября
Отмечается, что на улице Кусковской в Москве загорелись склады.
"Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу находится среди прочего состав холодильников", — отмечают паблики.
Позже отмечалось, что пожар разгорелся до 1000 кв. м, однако его удалось ликвидировать.
В МЧС сообщили, что для тушения было привлечено более 90 пожарных и 29 единиц техники.
Напомним, что утром, 6 сентября, в Шебекино Белгородской области произошел масштабный пожар. Возгорание было на предприятии ООО "Белсинтез", занимающемся производством лакокрасочной продукции.
Также мы писали, что утром 3 сентября в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Очевидцы рассказали о взрывах и столбе черного дыма в районе нефтебазы "Ручьи".
Добавим, что в ночь на 1 сентября над Московской областью силами ПВО якобы был устранен беспилотник, двигавшийся в сторону российской столицы. Это привело к задержке и отмене ряда рейсов в крупных аэропортах города, а также к пожару.