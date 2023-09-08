Пожар в Москве: горит возле Федеральной таможенной службы

Пожар в Москве возле таможенной службы. Фото: росСМИ

В ночь на 8 сентября в российской столице Москва в районе Новогореево загорелся пожар возле здания Федеральной таможенной службы. Там на улице Кусковской загорелись складские помещения. Также раздавались взрывы.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что на улице Кусковской в Москве загорелись склады.

"Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу находится среди прочего состав холодильников", — отмечают паблики.

Позже отмечалось, что пожар разгорелся до 1000 кв. м, однако его удалось ликвидировать.

В МЧС сообщили, что для тушения было привлечено более 90 пожарных и 29 единиц техники.

Напомним, что утром, 6 сентября, в Шебекино Белгородской области произошел масштабный пожар. Возгорание было на предприятии ООО "Белсинтез", занимающемся производством лакокрасочной продукции.

Также мы писали, что утром 3 сентября в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Очевидцы рассказали о взрывах и столбе черного дыма в районе нефтебазы "Ручьи".

Добавим, что в ночь на 1 сентября над Московской областью силами ПВО якобы был устранен беспилотник, двигавшийся в сторону российской столицы. Это привело к задержке и отмене ряда рейсов в крупных аэропортах города, а также к пожару.