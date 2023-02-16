Усі вісім ракет Калібр, запущених росіянами уночі, були збиті українською ППО

ППО на півдні збила усі "Калібри", запущені з Чорного моря, — Гуменюк
Під час нічного обстрілу території України російські окупаційні війська запустили з акваторії Чорного моря вісім ракет "Калібр". Українська ППО успішно протидіяла цьому ракетному удару.
Про це речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в ефірі національного телемарафону єдиних новин.
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Невдалий російський удар "Калібрами"
На південному напрямку протиповітряна оборона України успішно протистояла черговій російській ракетній атаці.
Зокрема, усі вісім крилатих ракет "Калібр", запущених з кораблів у Чорному морі, були збиті.
Шість із них ліквідовані на території Миколаївської області, дві — Херсонської.
Нове у діях окупантів
Втім, зазначила Гуменюк, російські загарбники почали використовувати нову тактику під час ракетних ударів.
Зокрема, цього разу вони здійснили міксовану атаку, одночасно використовують ще і дрони та удари з допомогою літаків стратегічної авіації.
Нагадаємо, що у ніч з 15 на 16 лютого одна з російських ракет влучила у об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
Обійшлося без жертв, пожежа на ураженому об’єкті була оперативно ліквідована.
Фото: Facebook Гуменюк