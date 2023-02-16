Все восемь ракет Калибр, запущенных россиянами ночью, были сбиты украинским ПВО

ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк
Во время ночных обстрелов территории Украины российские оккупационные войска запустили из акватории Черного моря восемь ракет "Калибр". Украинская ПВО успешно противодействовала этому ракетному удару.
Об этом пресс-секретарь Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк сообщила в эфире национального телемарафона единых новостей.
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Неудачный российский удар "Калибрамы"
На южном направлении противовоздушная оборона Украины успешно противостояла очередной российской ракетной атаке.
В частности, все восемь крылатых ракет "Калибр", запущенных с кораблей в Черном море, были сбиты.
Шесть из них ликвидированы на территории Николаевской области, две – Херсонской.
Новое в действиях оккупантов
Впрочем, отметила Гуменюк, российские захватчики стали использовать новую тактику при ракетных ударах.
В частности, на этот раз они совершили миксованную атаку, одновременно используя еще и дроны и удары с помощью самолетов стратегической авиации.
Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области.
Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.
Фото: Facebook Гуменюк