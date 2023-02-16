Все восемь ракет Калибр, запущенных россиянами ночью, были сбиты украинским ПВО

Россияне выпустили по Украине восемь крылатых ракет "Калибр"

Во время ночных обстрелов территории Украины российские оккупационные войска запустили из акватории Черного моря восемь ракет "Калибр". Украинская ПВО успешно противодействовала этому ракетному удару.

Об этом пресс-секретарь Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк сообщила в эфире национального телемарафона единых новостей.

Неудачный российский удар "Калибрамы"

На южном направлении противовоздушная оборона Украины успешно противостояла очередной российской ракетной атаке.

В частности, все восемь крылатых ракет "Калибр", запущенных с кораблей в Черном море, были сбиты.

Шесть из них ликвидированы на территории Николаевской области, две – Херсонской.

Новое в действиях оккупантов

Впрочем, отметила Гуменюк, российские захватчики стали использовать новую тактику при ракетных ударах.

В частности, на этот раз они совершили миксованную атаку, одновременно используя еще и дроны и удары с помощью самолетов стратегической авиации.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.

Фото: Facebook Гуменюк