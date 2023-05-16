ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Ликвидация последствий падения сбитых российских ракет. Фото: ГСЧС/Павел Петров

Украинская противовоздушная оборона сбила все 18 ракет, которыми российские кафиры нанесли удар в ночь на 16 мая. Также были ликвидированы все девять беспилотников, залетевших в воздушное пространство Украины.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Читайте также:

Ракеты

Российские оккупанты во время очередной ночной атаки запустили по территории Украины 18 ракет разных типов.

Так, из шести самолетов МиГ-31К россияне запустили шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

С кораблей в Черном море были запущены девять крылатых ракет "Калибр".

Также захватчики нанесли удар тремя баллистическими ракетами наземного базирования — С-400 и "Искандер-М".

Все 18 ракет были успешно сбиты украинской противовоздушной обороной.

Дроны

Помимо ракет россияне использовали беспилотники иранского производства Shahed-136/131. Было запущено шесть дронов такого типа.

Также аэроразведку проводили три беспилотных летательных аппарата — "Орлан-10" и SuperCum.

Залужный отметил, что все девять российских беспилотников также были сбиты украинским ПВО.

Благодарность послине США

Послиня США в Украине Бриджет Бринк поблагодарила украинскую армию за успешное отражение атаки.

"Благодарна мощной работе украинских ПВО", — написала Бринк в Twitter.

Напомним, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что атака на Киев в ночь с 15 на 16 мая была исключительной по плотности ударов.