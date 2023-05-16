Київ пережив унікальну повітряну атаку, — керівник КМВА Попко

Очільник КМВА Сергій Попко. Фото: Facebook-сторінка Сергія Попка

Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною щодо щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей було збито.

Про це повідомив Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

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Виняткова атака росіян

Очільник КМВА Сергій Попко заявив, що восьмий з початку травня повітряний напад на Київ став винятковим за своєю щільністю.

Росіяни ударили максимальною кількістю атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.

Взагалі була здійснена комплексна атака з різних напрямків водночас. Росіяни використали різні типи зброї — безпілотники, крилаті та, імовірно, балістичні ракети.

Робота ППО

Сергій Попко відзначив, що переважна більшість ворожих цілей була виявлена і знищена.

"Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили", — зазначив керівник КМВА.

Уламки збитих російських ракет і безпілотників попадали у багатьох районах Києва — Дарницькому, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському.

"Найбільші пошкодження в Солом’янському районі — там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки", — наголосив Попко.

Станом на цю хвилину у КМВА даних про постраждалих немає.

Нагадаємо, що сьому повітряну атаку Київ пережив у ніч з 13 на 14 травня.