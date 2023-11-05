Практично нічим боротися — Ігнат розповів про нову загрозу від росіян

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: РБК-Україна

Російські окупанти ще пів року тому почали використовувати на полі бою керовані бомби, так звані "КАБи". Сьогодні вони уже десятками "літають" по нашій території.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За його словами, зараз "КАБи" — головний біль наших військових.

"Сьогодні вони вже десятками літають по нашій території. Це головний біль для фронту, тому що збивати потрібно літаки, а не самі керовані авіабомби", — пояснив Юрій Ігнат.

Він додав, що загроза використання цих бомб лише зростає.

Нагадаємо, окупанти ввечері, 4 листопада атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. Українські воїни ліквідували ворожі ракети "Іскандер-К".