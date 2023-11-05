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Практически нечем бороться — Игнат рассказал о новой угрозе от россиян

5 ноября 2023 01:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Практически нечем бороться — Игнат рассказал о новой угрозе от россиян
Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: РБК-Украина
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российские оккупанты еще полгода назад начали использовать на поле боя управляемые бомбы, так называемые "КАБы". Сегодня они уже десятками "летают" по нашей территории.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, сейчас "КАБы" — головная боль наших военных.

"Сегодня они уже десятками летают по нашей территории. Это головная боль для фронта, потому что сбивать нужно самолеты, а не самые управляемые авиабомбы" , — пояснил Юрий Игнат.

Он добавил, что угроза использования этих бомб только растет.

Напомним, окупанты вечером, 4 ноября атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. Украинские воины ликвидировали вражеские ракеты "Искандер-К" .

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