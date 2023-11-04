Повітряні сили ЗСУ знищили три ворожі ракети "Іскандер-К" — де було успішне збиття

Запуск крилатої ракети. Ілюстративне фото: AFP

Окупанти ввечері, 4 листопада атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. Українські воїни ліквідували ворожі ракети "Іскандер-К".

Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Сьогодні увечері, 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, російською армією було запущено три крилаті ракети "Іскандер-К". Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил України знешкодили ворожі повітряні цілі.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", — зазначили в Командуванні Повітряних Сил.

Результат знищення ворожих повітряних цілей в Україні. Інфографіка: Повітряні Сили ЗСУ

Що таке Іскандер-К

ОТРК Іскандер – це родина комплексів: Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вони є розробкою Конструкторського бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.

Перший Іскандер представили у серпні 1999 року. Його основне призначення — знищення систем протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО) супротивника, а також важливих об’єктів (мости, склади) на відстані до 500 км.

Від звичайних балістичних ракет їх відрізняє менший радіус дії — від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах. Загалом Іскандери вважаються потужнішим озброєнням, ніж, наприклад, Калібр, і потенційно можуть нести ядерні боєголовки.

Принципова різниця між "Іскандер-К" та "Іскандер-М" полягає у наступному: "Іскандер-К" — це крилата ракета, а "Іскандер-М" — це балістика. За словами, речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната "Іскандер-К" – це аналог російської ракети "Калібр", але наземного базування, а не морського.

Нагадаємо, армія РФ в ніч проти 3 листопада атакувала територію України чотирма десятками "шахедів". Також окупанти використали керовану авіаційну ракету Х-59. Проте нашим захисникам вдалося знищити більшість ворожих повітряних цілей.

Крім того, окупанти атакували Дніпропетровську область. "Прильоти" зафіксували по інфраструктурному об'єкту.

Також Президент України Володимир Зеленський розповів про сильне вогневе ураження цього тижня. За його словами, українські військові вибили одну з російських систем протиповітряної оборони на півдні.