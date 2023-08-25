Правила перетину кордону для чоловіків змінять: пояснення ДПСУ

Черги на кордоні України. Фото: Новини.LIVE

Державний кордон щодня перетинають багато людей, не полишають спроб виїхати й чоловіки, що намагаються уникнути мобілізації. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про зміни в перетині кордону України, співпрацю з військкоматами та особливості роботи КПП "Покровка" Сумської області.

Про це повідомляє Донбас Реалії (Радіо Свобода).

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Які зміни з'явилися в перетині кордону

Так, нещодавно, 11 серпня, уряд вніс зміни до правил перетину кордону згідно з постановою №57. Таким чином сюди додали нову категорію людей, з якої зняли обмеження на виїзд за кордон — ті, хто не підлягає призову на військову службу, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року.

Раніше дозволялося виїжджати за кордон українцям, чиї близькі загинули під час проведення Операції об'єднаних сил — від 30 квітня 2018 року до 24 лютого 2022 року, і після початку повномасштабної війни Росії проти України — з 24 лютого 2022 року.

Як на виїзді з країни будуть перевіряти чоловіків

За добу прикордонники затримують близько 20 порушників, зокрема й тих, хто використовує підроблені документи. Від лютого 2022 року їх нарахувалось понад 6100. Для швидшого виявлення таких документів, ДПСУ та ТЦК співпрацюють у взаємному обміні інформацією.

"Зараз напрацьовуються технічні можливості, критерії доступу представників ТЦК до бази даних Державної прикордонної служби й навпаки. Як це буде працювати? Інспектор Державної прикордонної служби, коли буде перевіряти категорію осіб, буде бачити, чи дійсно ТЦК видавала цій людині документи", — розповів Демченко.

Причина черг на кордоні

Після повномасштабного вторгнення усі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю були закриті. Половина пасажиропотоку тепер припадає на кордон з Польщею. Літні місяці завжди супроводжуються збільшеним потоком пасажирів на в'їзді й виїзді. Так, у липні 2023 року кордон перетнуло близько 3,8 млн осіб, а за першу половину серпня — вже понад 2,1 млн.

"Якщо на кінець весни в середньому кордон перетнуло за добу 85-90 тисяч осіб, то зараз в будні дні не менше 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках, а у вихідні пасажиропотік може досягати й 140-145 тисяч осіб за добу", — зазначив речник ДПСУ.

Тому тим українцям, що збираються повертатися додому, радять користуватися менш завантаженими напрямками.

Особливості роботи східного КПП "Покровка"

Попри закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю, українці, які покинули окуповані території через РФ, можуть повернутися до України через будь-який напрямок, зокрема пункт пропуску "Покровка" Сумської області, що на кордоні з Росією.

"У такому випадку ідентифікація особи без документів забере більше часу — необхідно буде приєднати міграційну службу та поліцію, але у разі підтвердження громадянства — людина отримає пропуск на територію України", — зазначив Демченко.

Також Росія завдяки різномасному озброєнню — мінометів, артилерії, літаків тощо — не полишає обстрілювати прикордонні області, найбільше страждають Сумська та Харківська. Від початку серпня зафіксували понад тисячу обстрілів.

Нагадаємо, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада, тож у цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років й надалі не матимуть право на перетин кордону. Водночас є категорії українців чоловічої статі, які можуть виїжджати з України, для цього необхідно мати певний перелік документів.