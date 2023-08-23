Виїзд чоловіків за кордон — які документи повинні мати військовозобов’язані

Які документи мають бути у військовозобов'язаного при виїзді за кордон: список
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада, тож у цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років й надалі не матимуть право на перетин кордону. Водночас є категорії українців чоловічої статі, які можуть виїжджати з України, для цього необхідно мати певний перелік документів.
Новини.LIVE розповідає, хто з військовозобов'язаних має право на виїзд за кордон та які документи для цього потрібні.
Виїзд чоловіків за кордон — що говорить українське законодавство
Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, які передбачають право перетинання державного кордону України військовозобов’язаними особами лише з окремих документально підтверджених підстав, листи та інформаційні повідомлення Адміністрації Держприкордонслужби.
Які документи потрібні військовозобов'язаним чоловікам для перетину кордону — список
Обов'язковими для будь-якого громадянина є два документи:
- внутрішній паспорт (паспорт громадянина України);
- закордонний паспорт.
Далі військовозобов'язаним слід мати документи, які підтверджують їх приналежність до групи тих, хто може виїжджати (довідка про встановлення інвалідності, документи з ТЦК та СП тощо).
Які документи необхідно мати чоловікам з інвалідністю:
- посвідчення, що підтверджує відповідний статус;
- або пенсійне посвідчення;
- або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.
Які документи мають бути у людини, заброньованої на період загальної мобілізації:
- посвідчення про відстрочку від призову (бронь);
- документи про відрядження (без них виїзд не можливий).
Які документи має показати прикордонникам багатодітний батько:
- свідоцтво про народження всіх дітей;
- посвідчення батьків багатодітної сімʼї.
Які документи мають бути у чоловіка, який самостійно виховує дитину:
- свідоцтво про смерть чоловіка (дружини);
- свідоцтво про народження усіх дітей.
Які документи необхідно мати опікунам, прийомним батькам тощо на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років:
- документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування;
- письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.
Які документи мають бути у військовозобов'язаного, який має дружину з-поміж осіб з інвалідністю:
- документ, який підтверджує інвалідність;
- документ, який підтверджує родинні звʼязки.
Які дві категорії військовозобов'язаних чоловіків повинні мати військовий квиток
У чоловіків від 18 до 60 років, виключених з військового обліку на підставі рішення ВЛК, повинні бути такі документи:
- військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного);
- результати проходження військово-лікарської комісії з проставленою відміткою про виключення з військового обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу.
Також чоловіки, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців), повинні мати:
- військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), у якому вказано результати проходження ВЛК;
- висновок медичної комісії про визнання людини тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців. Через 6 місяців такий громадянин України зобов'язаний знову пройти ВЛК.
Для решти категорій військовозобов'язаних, які виїжджають за кордон, ані військового квитка, ані довідки від військово-лікарської комісії не потрібно.
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