Виїзд чоловіків за кордон — які документи повинні мати військовозобов’язані

Прикордонниця перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада, тож у цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років й надалі не матимуть право на перетин кордону. Водночас є категорії українців чоловічої статі, які можуть виїжджати з України, для цього необхідно мати певний перелік документів.

Новини.LIVE розповідає, хто з військовозобов'язаних має право на виїзд за кордон та які документи для цього потрібні.

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Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, які передбачають право перетинання державного кордону України військовозобов’язаними особами лише з окремих документально підтверджених підстав, листи та інформаційні повідомлення Адміністрації Держприкордонслужби.

Які документи потрібні військовозобов'язаним чоловікам для перетину кордону — список

Обов'язковими для будь-якого громадянина є два документи:

внутрішній паспорт (паспорт громадянина України);

закордонний паспорт.

Далі військовозобов'язаним слід мати документи, які підтверджують їх приналежність до групи тих, хто може виїжджати (довідка про встановлення інвалідності, документи з ТЦК та СП тощо).

Які документи необхідно мати чоловікам з інвалідністю:

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

або пенсійне посвідчення;

або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Які документи мають бути у людини, заброньованої на період загальної мобілізації:

посвідчення про відстрочку від призову (бронь);

документи про відрядження (без них виїзд не можливий).

Які документи має показати прикордонникам багатодітний батько:

свідоцтво про народження всіх дітей;

посвідчення батьків багатодітної сімʼї.

Які документи мають бути у чоловіка, який самостійно виховує дитину:

свідоцтво про смерть чоловіка (дружини);

свідоцтво про народження усіх дітей.

Які документи необхідно мати опікунам, прийомним батькам тощо на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років:

документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування;

письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.

Які документи мають бути у військовозобов'язаного, який має дружину з-поміж осіб з інвалідністю:

документ, який підтверджує інвалідність;

документ, який підтверджує родинні звʼязки.

Військовозобов'язаний чоловік пред'являє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Які дві категорії військовозобов'язаних чоловіків повинні мати військовий квиток

У чоловіків від 18 до 60 років, виключених з військового обліку на підставі рішення ВЛК, повинні бути такі документи:

військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного);

результати проходження військово-лікарської комісії з проставленою відміткою про виключення з військового обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу.

Також чоловіки, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців), повинні мати:

військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), у якому вказано результати проходження ВЛК;

висновок медичної комісії про визнання людини тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців. Через 6 місяців такий громадянин України зобов'язаний знову пройти ВЛК.

Для решти категорій військовозобов'язаних, які виїжджають за кордон, ані військового квитка, ані довідки від військово-лікарської комісії не потрібно.

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