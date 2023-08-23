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Які документи мають бути у військовозобов'язаного при виїзді за кордон: список

23 серпня 2023 14:16
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Виїзд чоловіків за кордон — які документи повинні мати військовозобов’язані
Прикордонниця перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада, тож у цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років й надалі не матимуть право на перетин кордону. Водночас є категорії українців чоловічої статі, які можуть виїжджати з України, для цього необхідно мати певний перелік документів. 

Новини.LIVE розповідає, хто з військовозобов'язаних має право на виїзд за кордон та які документи для цього потрібні. 

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Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, які передбачають право перетинання державного кордону України військовозобов’язаними особами лише з окремих документально підтверджених підстав, листи та інформаційні повідомлення Адміністрації Держприкордонслужби.

Які документи потрібні військовозобов'язаним чоловікам для перетину кордону — список

Обов'язковими для будь-якого громадянина є два документи:

  • внутрішній паспорт (паспорт громадянина України);
  • закордонний паспорт. 

Далі військовозобов'язаним слід мати документи, які підтверджують їх приналежність до групи тих, хто може виїжджати (довідка про встановлення інвалідності, документи з ТЦК та СП тощо).

Які документи необхідно мати чоловікам з інвалідністю: 

  • посвідчення, що підтверджує відповідний статус;
  • або пенсійне посвідчення;
  • або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Які документи мають бути у людини, заброньованої на період загальної мобілізації: 

  • посвідчення про відстрочку від призову (бронь);
  • документи про відрядження (без них виїзд не можливий).

Які документи має показати прикордонникам багатодітний батько: 

  • свідоцтво про народження всіх дітей;
  • посвідчення батьків багатодітної сімʼї.

Які документи мають бути у чоловіка, який самостійно виховує дитину: 

  • свідоцтво про смерть чоловіка (дружини);
  • свідоцтво про народження усіх дітей.

Які документи необхідно мати опікунам, прийомним батькам тощо на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років:

  • документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування;
  • письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.

Які документи мають бути у військовозобов'язаного, який має дружину з-поміж осіб з інвалідністю:

  • документ, який підтверджує інвалідність;
  • документ, який підтверджує родинні звʼязки.

 

Які документи потрібні військовозобов'язаним чоловікам для перетину кордону — список
Військовозобов'язаний чоловік пред'являє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Які дві категорії військовозобов'язаних чоловіків повинні мати військовий квиток 

У чоловіків від 18 до 60 років, виключених з військового обліку на підставі рішення ВЛК, повинні бути такі документи:

  • військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного);
  • результати проходження військово-лікарської комісії з проставленою відміткою про виключення з військового обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу.

Також чоловіки, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців), повинні мати: 

  • військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), у якому вказано результати проходження ВЛК;
  • висновок медичної комісії про визнання людини тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців. Через 6 місяців такий громадянин України зобов'язаний знову пройти ВЛК.

Для решти категорій військовозобов'язаних, які виїжджають за кордон, ані військового квитка, ані довідки від військово-лікарської комісії не потрібно.

Раніше ми писали, як виїхати за кордон чоловікам-родичам загиблих військових, які документи необхідно мати з собою обов'язково. 

Нагадаємо, ми розповідали, чи мають право військовозобов'язані чоловіки виїхати за кордон на лікування під час війни.

Також ми повідомляли, у яких випадках українські чоловіки можуть оскаржити відмову прикордонників на виїзд за кордон.

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