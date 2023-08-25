Правила пересечения границы для мужчин изменят: объяснение ГНСУ

Очереди на границе Украины. Фото: Новини.LIVE

Государственную границу ежедневно пересекают многие люди, не оставляют попыток уехать и мужчины, пытающиеся избежать мобилизации. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал об изменениях в пересечении границы Украины, сотрудничестве с военкоматами и особенностях работы КПП "Покровка" Сумской области.

Об этом сообщает Донбасс Реалии (Радио Свобода).

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Какие изменения появились в пересечении границы

Так, недавно, 11 августа, правительство внесло изменения в правила пересечения границы согласно постановлению №57. Таким образом, сюда добавили новую категорию людей, с которой сняли ограничения на выезд за границу — те, кто не подлежит призыву на военную службу, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2018 года.

Ранее разрешалось уезжать за границу украинцам, чьи близкие погибли во время проведения Операции объединенных сил — с 30 апреля 2018 года по 24 февраля 2022 года, и после начала полномасштабной войны России против Украины — с 24 февраля 2022 года.

Как на выезде из страны будут проверять мужчин

В сутки пограничники задерживают около 20 нарушителей, в том числе и тех, кто использует поддельные документы. С февраля 2022 года их насчитывалось более 6100. Для более быстрого выявления таких документов, ГНСУ и ТЦК сотрудничают во взаимном обмене информацией.

"Сейчас нарабатываются технические возможности, критерии доступа представителей ТЦК к базе данных Государственной пограничной службы и наоборот. Как это будет работать? Инспектор Государственной пограничной службы, когда будет проверять категорию лиц, будет видеть, действительно ли ТЦК выдавала этому человеку документы", — рассказал Демченко.

Причина очередей на границе

После полномасштабного вторжения все пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией были закрыты. Половина пассажиропотока теперь приходится на границу с Польшей. Летние месяцы всегда сопровождаются возросшим потоком пассажиров на въезде и выезде. Так, в июле 2023 года границу пересекло около 3,8 млн человек, а за первую половину августа — уже более 2,1 млн человек.

"Если к концу весны в среднем границу пересекло за сутки 85-90 тысяч человек, то сейчас в будние дни не менее 120 тысяч человек в сутки в обоих направлениях, а в выходные пассажиропоток может достигать и 140-145 тысяч человек в сутки", — отметил спикер ГНСУ.

Поэтому украинцам, которые собираются возвращаться домой, советуют пользоваться менее загруженными направлениями.

Особенности работы восточного КПП "Покровка"

Несмотря на закрытие пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью, украинцы, покинувшие оккупированные территории через РФ, могут вернуться в Украину через любое направление, в частности, пункт пропуска "Покровка" Сумской области на границе с Россией.

"В таком случае идентификация лица без документов займет больше времени — необходимо будет присоединить миграционную службу и полицию, но в случае подтверждения гражданства — человек получит пропуск на территорию Украины", — отметил Демченко.

Также Россия благодаря разнообразному вооружению — минометам, артиллерии, самолетам и т.п. — не перестает обстреливать пограничные области, больше всего страдают Сумская и Харьковская. С начала августа зафиксировали более тысячи обстрелов.

Напомним, что военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября, поэтому в этот период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и в дальнейшем не будут иметь право на пересечение границы. В то же время, есть категории украинцев мужского пола, которые могут выезжать из Украины, для этого необходимо иметь определенный перечень документов.