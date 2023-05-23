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Правоохоронці показали, як виглядає деокупована частина Донеччини

23 травня 2023 16:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Правоохоронці показали, як виглядає деокупована частина Донеччини
Наслідки російської окупації в Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокурату
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На деокупованій території Донеччини прокурори документують злочини, вчинені російською армією. Правоохоронці виявили тіла загиблих місцевих та вщент зруйновані будинки у селі Богородичному.

Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.

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Наслідки окупації Донеччини

Правоохоронці оглянули місцевість у звільненому від окупантів селі Богородичному Краматорського району. Там вони виявили тіла п’яти чоловіків та двох жінок, яким на момент смерті було від 60 до 72 років. Особи ще двох померлих встановлюються.

В Офісі Генпрокурора розповіли, що всі загинули під час тимчасової окупації населеного пункту підрозділами збройних сил Росії.

Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочинів.

Також триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Наслідки російської окупації в Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокурату
  • Наслідки російської окупації в Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокурату
  • Наслідки російської окупації в Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокурату
  • Наслідки російської окупації в Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокурату
  • Наслідки російської окупації в Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокурату
  • Наслідки російської окупації в Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокурату
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Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення росіяни вбили 1 501 жителя Донецької області, ще 3 488 людей отримали поранення.

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