Правоохранители показали, как выглядит деоккупированная часть Донбасса

Последствия российской оккупации в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

На деоккупированной территории Донбасса прокуроры документируют преступления, совершенные российской армией. Правоохранители обнаружили тела погибших местных и полностью разрушены дома в селе Богородичном.

Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

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Правоохранители осмотрели местность в освобожденном от оккупантов селе Богородичном в Краматорском районе. Там они обнаружили тела пяти мужчин и двух женщин, которым на момент смерти было от 60 до 72 лет. Личности еще двух умерших устанавливаются.

В офисе Генпрокурора рассказали, что все погибли во время временной оккупации населенного пункта подразделениями вооруженных сил России.

Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступлений.

Также идет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Последствия русской оккупации в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия русской оккупации в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия русской оккупации в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия русской оккупации в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия русской оккупации в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия русской оккупации в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура 1/6 _ 6

Напомним, за время полномасштабного вторжения россияне убили 1501 жителя Донецкой области, еще 3488 человек получили ранения.