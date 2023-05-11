Окупанти продовжують вбивати цивільних на Донеччині

Російські війська на бронемашині. Фото: РосЗМІ

Росіяни продовжують вбивати цивільних на Донеччині. За весь час повномасштабного вторгнення зафіксовано 1501 вбивство і 3488 людей отримали поранення.

Про це інформує Голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"За 10 травня росіяни вбили трьох жителів Донеччини — двох у місті Часів Яр та одного у Новокалиновому", — написав Павло Кириленко.

Також він зазначив, що ще дві людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала у Донецькій області двох жінок, які шпигували за українською армією. Одна із російських агенток співпрацювала із ПВК "Вагнер".

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло двоє мирних мешканців.