Страта українського військового мечем — правоохоронці встановили місце злочину

Російський окупант на Донеччині. Фото ілюстративне: росЗМІ

Правоохоронці продовжують розслідувати воєнний злочин, який вчинили російські загарбники проти українського військового, якого вони стратили мечем. Розправу над бійцем ЗСУ здійснили в Новогродівці Покровського району, що на Донеччині.

Про це заявив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Денис Лисенко в ефірі "Ми Україна".

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За дослідженнями правоохоронців, воєнний злочин російські військові вчинили проти бійця ЗСУ у Новогродівці, що у Донецькій області. Втім, наразі невідомо, які саме російські підрозділи причетні до звірства та хто був вбитим.

"Зараз вживаємо заходів для встановлення особи потерпілого та збройних підрозділів РФ, які причетні до цього звірства", — сказав Денис Лисенко.

Поліції складно розслідувати воєнні злочини

Також правоохоронець додав, що розслідувати подібні злочини складно.

"В таких умовах, а саме тривалі активні бойові дії та тимчасова окупація частини території України, вони негативно впливають на ефективність розслідування, тому що ми не маємо доступу дуже часто до того місця, де вчинений злочин. Відповідно, ми не можемо провести належний огляд місця подій. В цих же місцях, як правило, розміщені більшість свідків або ж виконавців цих злочинів. Ми не маємо змоги їх ретельно допитати з приводу тих обставин, які нас цікавлять", — пояснив Лисенко.

Нагадаємо, у соцмережах російських військових блогерів почало ширитись фото, на якому було тіло українського військового, страченого мечем. У нього були зв'язані скотчем руки, а на мечі було написано "За Курск!". На це відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, заявивши, що відправив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини та страту полонених російськими загарбниками.

OSINT-аналітики заявляли, що будівлі, які потрапили в кадр моторошного фото, розташовані у Новогродівці.