Росіяни стратили полоненого ЗСУ — Дмитро Лубінець відреагував на воєнний злочин

Російський загарбник. Фото: росЗМІ

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. На фото, на якому можна побачити тіло вбитого воїна, відреагував омбудсман Дмитро Лубінець.

Правозахисник прокоментував цю ситуацію на своїй сторінці у Telegram.

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Росіяни стратили мечем українського воїна

"Черговий воєнний злочин — росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками", — написав Лубінець.

Омбудсман зазначив, що рівень такого варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Він нагадав, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?", — риторично спитав Лубінець

Він додав, що відправив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини та страту полонених російськими загарбниками.