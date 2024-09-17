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Росіяни стратили військовополоненого ЗСУ мечем — омбудсман відреагував

17 вересня 2024 09:19
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Росіяни стратили полоненого ЗСУ — Дмитро Лубінець відреагував на воєнний злочин
Російський загарбник. Фото: росЗМІ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. На фото, на якому можна побачити тіло вбитого воїна, відреагував омбудсман Дмитро Лубінець.

Правозахисник прокоментував цю ситуацію на своїй сторінці у Telegram.

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"Черговий воєнний злочин — росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками", — написав Лубінець.

Омбудсман зазначив, що рівень такого варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Він нагадав, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?", — риторично спитав Лубінець

Він додав, що відправив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини та страту полонених російськими загарбниками.

лубінець
Пост омбудсмана Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

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