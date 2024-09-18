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Правоохранители установили приблизительное место казни мечом украинского военного

18 сентября 2024 11:57
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Казнь украинского военного мечом — правоохранители установили место преступления
Российский оккупант в Донецкой области. Фото иллюстративное: росСМИ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Правоохранители продолжают расследовать военное преступление, совершенное российскими захватчиками против украинского военного, которого они казнили мечом. Расправу над бойцом ВСУ осуществили в Новогродовке Покровского района Донецкой области.

Об этом заявил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Денис Лысенко в эфире "Мы Украина".

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По исследованиям правоохранителей военное преступление российские военные совершили против бойца ВСУ в Новогродовке Донецкой области. Впрочем, неизвестно, какие именно российские подразделения причастны к зверству и кто был убит.

"Сейчас принимаем меры по установлению личности потерпевшего и вооруженных подразделений РФ, которые причастны к этому зверству", — сказал Денис Лысенко.

Полиции сложно расследовать военные преступления

Также правоохранитель добавил, что расследовать подобные преступления сложно.

"В таких условиях, а именно длительные активные боевые действия и временная оккупация части территории Украины, они негативно влияют на эффективность расследования, потому что мы не имеем доступа очень часто к тому месту, где совершено преступление. Соответственно мы не можем провести надлежащий осмотр места событий. В этих же местах, как правило, размещены большинство свидетелей или исполнителей этих преступлений. Мы не имеем возможности их тщательно допросить по поводу тех обстоятельств, которые нас интересуют", — объяснил Лысенко.

Напомним, в соцсетях российских военных блоггеров начало распространяться фото, на котором было тело украинского военного, казненного мечом. У него были связаны скотчем руки, а на мече было написано "За Курск!". На это отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец , заявив, что отправил письма международным организациям, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека и казнь пленных российскими захватчиками.

OSINT-аналитики заявляли, что здания, попавшие в кадр жуткого фото, расположены в Новогродовке.

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