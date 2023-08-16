Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Представник ГУР про ситуацію на фронті: дії Москви позбавлені ознак стратегії arrow

Представник ГУР про ситуацію на фронті: дії Москви позбавлені ознак стратегії

16 серпня 2023 12:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Представник ГУР про ситуацію на фронті: дії Москви позбавлені ознак стратегії
Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький. Фото: ГУР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Операції, які проводить Росія в Україні, не мають стратегічного військового характеру. Після півторарічної широкомасштабної агресії РФ усе ще намагається досягти завдання-мінімуму ― вийти на адмінкордони Донеччини.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі виданню Financial Times, передає ГУР. 

Читайте також:

Чого хоче домогтися РФ в Україні

Скібіцький наголосив, що Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни, проте Сили оборони ефектно знищують ворога та намагаються атакувати. 

За його словами, після півторарічної широкомасштабної агресії Москва усе ще намагається досягти завдання-мінімуму ― вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"Нинішні дії армії держави-агресорки на фронті позбавлені ознак стратегії. Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", ― зазначив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, скільки територій ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз