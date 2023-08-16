Представник ГУР про ситуацію на фронті: дії Москви позбавлені ознак стратегії

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Операції, які проводить Росія в Україні, не мають стратегічного військового характеру. Після півторарічної широкомасштабної агресії РФ усе ще намагається досягти завдання-мінімуму ― вийти на адмінкордони Донеччини.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі виданню Financial Times, передає ГУР.

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Скібіцький наголосив, що Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни, проте Сили оборони ефектно знищують ворога та намагаються атакувати.

За його словами, після півторарічної широкомасштабної агресії Москва усе ще намагається досягти завдання-мінімуму ― вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"Нинішні дії армії держави-агресорки на фронті позбавлені ознак стратегії. Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", ― зазначив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, скільки територій ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку.