Представитель ГУР о ситуации на фронте: действия Москвы лишены признаков стратегии

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

Операции, проводимые Россией в Украине, не носят стратегического военного характера. После полуторагодичной широкомасштабной агрессии РФ все еще пытается достичь задачи-минимума — выйти на админграницы Донецкой области.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии изданию Financial Times, передает ГУР.

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Скибицкий подчеркнул, что Кремль не оставляет попыток достичь хотя бы минимальных целей начавшейся войны, однако Силы обороны эффектно уничтожают врага и пытаются атаковать.

По его словам, после полуторагодичной широкомасштабной агрессии Москва все еще пытается добиться задачи-минимума — выйти на административные границы Донецкой области.

"Нынешние действия армии государства-агрессора на фронте лишены признаков стратегии. Операции, которые осуществляет Россия, не носят стратегического военного характера, это лишь локализованные нападения", — отметил Вадим Скибицкий.

Напомним, недавно заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, сколько территорий ВСУ освободили на Бахмутском направлении.